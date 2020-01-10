Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Джейсон Момоа сообщил поклонникам, что для съёмок в «Аквамене 2» он будет брать уроки у бойца MMA. Об этом 10 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/Batmancanseeyou/status/1214769693900365824

Издание обратило внимание на одно из видео Момоа, которое было размещено на Twitter-странице Batman. Актёр сообщил, что его будет тренировать известный MMA-боец Йоко Хамамура и выразил уверенность, что новый фильм будет таким же захватывающим, как и первый «Аквамен».

Напомним, ранее актёр Яхья Абдул-Матин II выразил уверенность в том, что его персонаж (Дэвид Кейн или Чёрная Манта) вновь появится во второй части «Аквамена». «У нас свидание в декабре 2022 года. Надеюсь, оно состоится», — сказал актёр во время очередного интервью журналистам.

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