Лос-Анджелес, США, , 20:02 — REGNUM Представитель Lucasfilm Мэтт Мартин успокоил фанатов, которых взволновали новости о том, что Disney изменила хронологию вселенной «Звёздных войн», приняв за ключевое событие битву при Явине. Об этом 9 января сообщило сообщество Star Wars: Niemand's Shadowfeed в соцсети «Вконтакте».

Всё началось с того, что Disney к выходу на экраны фильма «Скайуокер: Восход» приурочила выход книги Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary, в которой ключевой точкой является битва при базе «Старкиллер» на ледяной планете Илум.

Когда администратор Star Wars: Niemand's Shadowfeed Александр Виноградов задал Мартину вопрос о том, является ли новая хронология официальной или же она действует только в рамках выпущенной книги, представитель Lucasfilm ответил: «Последнее».

Напомним, фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» собрал в мире уже более $945,9 млн. По имеющейся на сегодня информации, бюджет картины составил $275 млн.

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