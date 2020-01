Нью-Йорк, США, , 17:47 — REGNUM Известный американский музыкальный портал Consequence Of Sound провел исследование, какие виниловые пластинки за последние десять лет раскупались лучше всего.

Оказалось, что безусловное лидерство принадлежит знаменитым группам прошлого. Так самым популярным альбомом стал «Abbey Road» легендарной ливерпульской четверки The Beatles — продано 558 тысяч экземпляров. На втором месте Pink Floyd c «The dark side of the moon» — около 350 тысяч пластинок. Также в списке топ-10 такие корифеи поп-культуры как Майкл Джексон, Боб Марли, Эми Уайнхаус, Майлз Дэвис и Fleetwood Mac.

Из современных музыкальных произведений наибольшим спросом пользовались альбом «Born to die» Ланы Дель Рей и саундтрек к фильму «Стражи галактики».