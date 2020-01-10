Лондон, , 17:31 — REGNUM Легендарные музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон продолжают «наводить шорох» в мире шоу-бизнеса. На этот раз они решили порадовать поклонников настоящего рока совместной работой — они записали песню с несколько кокетливым названием песню «Ordinary Man» («Обычный человек»). По утверждению издания Культуромания, совместный трек они посвятили своим поклонникам — мол, чтобы мы не творили нехорошего в этом мире, мы живем и играем ради Вас.

Новая песня станет одной из главных в альбоме Оззи Осборна, выход которого ожидается в 2020 году.

Напомним, что только что Оззи выложил в сеть провокационныйролик «Прямо в ад», где демонстранты громили город и дрались с полицией. Сюжет за сутки набрал миллионы просмотров.

Сэр Элтон Джон получил в конце 2019 года орден Кавалеров почета Великобритании.