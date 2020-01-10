Москва, , 17:19 — REGNUM Руководство компании ВГТРК приняло решение о закрытии известной телепередачи «Сам себе режиссёр». Об этом на своей странице в Facebook сообщил бессменный ведущий телепередачи Алексей Лысенков.

По словам Лысенкова, как профессионал он принимает это решение, но как человеку ему оказалось трудно его принять.

Он поблагодарил авторов видеороликов и телезрителей, которые все годы существования программы поддерживали её.

Лысенков также отметил, что он прощается с программой, но не прощается со зрителями.

«Сам себе режиссёр» — телепередача, впервые вышедшая в эфир в январе 1992 года. В основе передачи лежали любительские съёмки, которые присылали зрители, активно пользовавшимися видеокамерой. Во второй половине 90-х лозунгом телепередачи стала фраза «Я всегда с собой беру видеокамеру», которая исполнялась в виде песни в джингле. Одним из авторов идеи телепередачи был экс-министр печати Михаил Лесин.