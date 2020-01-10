Москва, , 15:34 — REGNUM Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«Холоп» стал третьим российским фильмом, сборы которого превысили 2 млрд рублей. Ранее данную отметку достигли картины «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Т-34» (2,2 млрд).

Фильм Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря. Роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие.

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