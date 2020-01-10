Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM На Netflix выйдет норвежский фантастической сериал «Рагнарёк», основанный на скандинавской мифологии. Первый трейлер появился на YouTube-канале сервиса 10 января.

Шоу расскажет о противостоянии богов и гигантов в современном городе Эдда. Премьера сериала состоится 31 января 2020 года.

Напомним, Netflix регулярно выпускает оригинальные сериалы. Наиболее популярными из них являются «Очень странные дела», «Ведьмак», «Чёрное зеркало» и др.

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