Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM К актёрскому составу следующего фильма во франшизе «Миссия невыполнима» присоединился Николас Холт. Об этом в своём Instagram-аккаунте 9 января сообщил режиссёр картины Кристофер Маккуори.

https://www.instagram.com/p/B7G5_Y5gaLD/

В описании к публикации режиссёр предложил Холту «навести шороху». Издание Collider заявляет, что британский актёр сыграет главного антагониста в следующем фильме франшизы.

Напомним, Николас Холт наиболее известен по фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс», «Толкин» и др. Последней картиной в его фильмографии стала «Подлинная история банды Келли».

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