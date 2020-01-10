Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американский режиссёр Ли Лочлер перерисовал фрагмент из мультфильма «Спящая красавица», чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Ролик с демонстрацией проделанной работы он опубликовал на своём YouTube-канале 9 января.

Лочлер потратил шесть месяцев на то, чтобы сделать героев мультфильма похожими на него самого и его девушку. После этого мужчина попросил запустить получившийся ролик на киносеансе, который он посетил со своей возлюбленной.

Напомним, Ли Лочлер занимается созданием короткометражных фильмов и рекламных роликов. Мужчина также создал «альтернативную концовку» своего ролика на случай, если девушка ответит отказом.

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