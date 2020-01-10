Чикаго, США, , 14:27 — REGNUM В возрасте 77 лет скончался американский писатель-фантаст Майк Резник. Об этом 9 января на своей странице в Facebook сообщила его дочь Лора.

В ноябре Резнику диагностировали тяжёлую форму лимфомы, которая и привела к смерти писателя. Он никому не рассказывал о болезни, так как был уверен, что «скоро снова станет самим собой».

Напомним, Майк Резник является пятикратным обладателем литературной премии «Хьюго». Писатель получил её за произведения: «Кириньяга», «Манамуки», «Семь видов Олдувайского ущелья», «43 антаресские династии» и «Путешествие с моими котами».

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