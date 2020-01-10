Кострома, , 14:01 — REGNUM Кострома стала одним из пяти городов, где пройдут межрегиональные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы!», — сообщает iLuki.ru.

В фестивале-конкурсе примут участие любительские театры, танцевальные, цирковые группы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры со всей России. Сейчас регионы решают, какие коллективы будут их представлять в каждой из категорий.

Межрегиональные конкурсы пройдут по федеральным округам.

Кроме Костромы в список городов, принимающих фестиваль, вошли Владивосток, Новосибирск, Ижевск и Ставрополь. 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты по 2 млн рублей.