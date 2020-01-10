Сеул, , 12:58 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» может стать сериалом на североамериканской кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей студии CJ ENM.

«Соглашение ещё не подписано, однако «Паразиты» определенно станут сериалом на HBO», — сообщили в компании.

Известно, что режиссёрское кресло займут Пон Джун Хо и Адам Маккей, известный такими работами, как «Власть» и «Игра на понижение», продюсером выступит южнокорейская компания CJ ENM. О количестве эпизодов не сообщается.

Отмечается, что за право создания телесериала боролась и другая развлекательная компания Netflix, однако южнокорейская сторона отдала большее предпочтение HBO.