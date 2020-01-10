Белгород, , 12:30 — REGNUM Победителем III Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Гнесиных стал Егор Повидыш из Волоконовского района Белгородской области. Конкурс проходил в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, сообщили 10 января в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Юный музыкант обучается во 2 классе духового отделения Пятницкой детской школы искусств имени Г.А. Обрезанова. Егор получил диплом Лауреата I степени среди музыкантов в категории от шести до девяти лет, а также сертификаты на льготное приобретение музыкальных инструментов и сертификат на подарочный набор.

Выступление музыкантов-исполнителей на медных духовых инструментах проходило в Органном зале Гнесинской школы. Жюри конкурса возглавил один из самых креативных музыкантов мира Аркадий Шилклопер.