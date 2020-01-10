Москва, , 11:44 — REGNUM Национальные проекты на сегодняшний день практически игнорируют все региональные вузы. Таковы результаты анализа Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

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В ходе проверки установлено, что не достигнут ряд целевых показателей деятельности вузов. Выявлены нарушения при реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

Отмечен недостаточный уровень финансирования и слабость исследований и разработок вузов, низкий уровень коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что вузы в регионах России по уровню не должны уступать ведущим вузам страны.

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