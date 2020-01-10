Москва, , 11:28 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Валентину Теличкину с юбилеем. Артистке исполнилось 75 лет, сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр отметил обаяние, тонкое чувство сценического образа и способность к перевоплощению Теличкиной.

«Глубоко чувствуя каждый образ, вы смогли отразить мир русской женщины не только в кино, но и в живописи», — подчеркнул Медведев.

Справка: ИА REGNUM

Валентина Теличкина — актриса советского и российского кинематографа родилась 10 января 1945 года, училась во ВГИКе на курсе В. Теплякова.

Дочь раскулаченного кулака, седьмой ребенок в семье. Снималась в сериалах «Есенин», «Бригада», «Большие девочки», в фильмах «Большой», «Журналист», «Незабудки» и др.

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