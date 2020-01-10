Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американская рок-группа Evanescence выпустила клип на композицию The Chain, которая является официальным саундтреком игры Gears 5. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале коллектива 9 января.

Трек Evanescence является кавером на композицию The Chain группы Fleetwood Mac. Оригинальная песня вышла в 1977 году.

Напомним, экшен-игра Gears 5 вышла в июле 2019 года. Она была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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