Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM Скотт Дерриксон ушёл с поста режиссёра фильма «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия». Об этом он сообщает 10 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1215428331450953728

Режиссёр заявил, что причиной его ухода с должности стали «творческие разногласия» с руководством компании Marvel. Пока неизвестно, кто займёт место Дерриксона.

Напомним, сиквел фильма «Доктор Стрендж» должен выйти 7 мая 2021 года. Главную роль в картине вновь исполнит Бенедикт Камбербэтч.

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