Нью-Йорк, США, , 00:58 — REGNUM Новый графический роман Роберта Киркмана, являющегося создателем комикса и сериала «Ходячие мертвецы», выйдет в продажу раньше, чем ожидалось, а именно — в апреле 2020 года. Об этом 10 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве художника комикса «Огненная сила» (Fire Power) выступит Крис Самни («Сорвиголова»). Первый том будет называться «Огненная сила: Прелюдия». В центре повествования будет находиться человек по имени Оуэн Джонсон, который хочет овладеть утраченным искуством метания огненных шаров, способным стать ключом к спасению мира.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роберт Киркман и кинокомпания Universal планируют снять фильм по комиксу Stealth. Главным персонажем в нём является пожилой супергерой, который борется с преступностью в Детройте и не хочет уходить «на пенсию».

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Ходячих мертвецов» и Universal снимут фильм по комиксу Stealth