Нью-Йорк, США, , 00:31 — REGNUM Квентин Тарантино признался, что фильм «Бешеные псы» ему удалось снять благодаря участию в проекте ситкома «Золотые девочки» телеканала NBC. Об этом 9 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Это поддерживало меня во время подготовки к съемкам», — сказал Тарантино, добавив, что участие в шоу принесло ему около $3 тыс.

«До того, как я начал заниматься «Бешеными псами», у меня была очень неудачная актерская карьера», — признался режиссёр. Он добавил, что роль в этом комедийном сериале он получил вовсе не благодаря прекрасно проведённому прослушиванию, а лишь потому, что продюсерам понравилась его фотография.

Напомним, в «Золотых девочках» Квентин Тарантино исполнил роль подражателя Элвиса Пресли. Тогда кинематографисту пришлось изменить причёску и он всё время носил «помпадур», как у короля рок-н-ролла.

Читайте ранее в этом сюжете: Деньги не главное: Паттинсон объяснил, почему он решил сыграть Бэтмена