Нью-Йорк, США, , 00:18 — REGNUM Руководство телеканала CBS All Access приняло решение продлить сериал «Звёздный путь: Дискавери» на четвёртый сезон. Об этом 9 января сообщил портал Screen Rant.

Редакция отмечает, что попавшая в сеть информация не является официальной, новость впервые появиласть на известном ресурсе Production Weekly. Инсайдеры сообщили, что четвёртый сезон находится «в разработке».

Напомним, роль офицера звёздного флота Майкл Бёрнем в сериале исполняет актриса Соникуа Мартин-Грин, в качестве шоураннеров выступают Брайан Фуллер и Алекс Куртцман.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал FX обрадовал всех фанатов сериала «Американская история ужасов»