Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Роберт Паттинсон дал новое объяснение по поводу того, почему он решил исполнить роль Бэтмена. Об этом 9 января сообщил портал We Got This Covered.

«Я чувствую, что он как бы существует за пределами этого вида блокбастеров. Фильмы про Бэтмена всегда привлекали действительно хороших режиссеров, и в них играли действительно хорошие актеры. У него есть наследие и происхождение», — сказал Паттинсон.

Актёр добавил: ему никогда не казалось, что главную роль в производстве этих картин играют лишь деньги.

Напомним, новый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли снимает режиссёр Мэтт Ривз. Ранее известный актёр Эдди Мёрфи заявил, что Паттинсон будет «великим» Бэтменом. Мировая премьера нового кинокомикса DC запланирована на 25 июня 2021 года.

