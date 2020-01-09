Токио, , 23:11 — REGNUM Фанат анимационной студии Ghibli и аниме «Мой сосед Тоторо» создал реальный «котобус» на базе легкового автомобиля. Фотографию транспортного средства 9 января опубликовал портал Comicbook.

Пользователь под ником Reddit Inu_Yasha выложил фотографию своего «котобуса» на форум Reddit. К сожалению, он не сообщил, какая именно модель автомобиля была взята за основу, предоставив фанатам аниме «Мой сосед Тоторо» возможность самим найти ответ на этот вопрос.

«Мой сосед Тоторо» — это культовый анимационный фильм известного режиссёра Хаяо Миядзаки. Премьера картины состоялась в 1988 году.

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