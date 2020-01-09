Токио, , 22:02 — REGNUM В Японии умер аниматор Юдзи Ямагути, хорошо известный фанатам франшизы Fate/stay night по работе над полнометражным фильмом Fate/stay night: Unlimited Blade Works. Об этом 9 января сообщил портал Comicbook.

О смерти режиссёра сообщил художник Томоми Мочизуки на своей странице в Twitter.

«Режиссер Юудзи Ямагучи скончался», — написал он, рассказав о проектах, над которыми они работали вместе на протяжении многих лет. «Это шок, и мне очень жаль», — добавил Мочизуки.

Стоит отметить, что Юдзи Ямагути также работал над созданием таких известных аниме-произведений, как Outlaw Star, Cowboy Bebop и GeGeGe no Kitaro. О причинах смерти аниматора не сообщается.

Напомним, в основу анимационного фильма Fate/stay night: Unlimited Blade Works легла одна из сюжетных арок популярной визуальной новеллы студии Type-Moon. Релиз игры состоялся в 2004 году на платформе ПК.

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