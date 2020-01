Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM Режиссёр фильмов ужасов «Оно» Андрес Мускетти снимет для потокового сервиса Netflix ремейк культовой картины «Вой» про оборотней. Об этом 9 января сообщил портал We Got This Covered.

К сожалению, пока что об этом проекте мало что известно. Издание отмечает: поклонники культового хоррора ещё не скоро смогут увидеть новый «Вой» на экране, поскольку Мускетти сейчас плотно занят в проекте игрового фильма по популярному аниме и манга сериалу «Атака титанов».

Напомним, фильм «Вой» снял режиссёр Джо Данте по мотивам произведения писателя Гэри Брэнднера, премьера картины состоялась 21 января 1981 года. «Вой» считается одним из культовых хорроров 80-х годов XX века, при бюджете $1 млн картина смогла собрать в США около $18 млн.

