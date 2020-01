Лос-Анджелес, США, , 21:21 — REGNUM В производстве находится сиквел фильма «Враг государства», который в 1998 году выпустил покойный режиссёр Тони Скотт. Об этом 9 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщают, что Уилл Смит, исполнивший в оригинальной картине роль адвоката Роберта Клейтона Дина, может вновь к ней вернуться. По имеющейся информации, продюсеры Disney крайне заинтересованы в том, чтобы актёр принял участие в этом проекте.

Напомним, производством фильма «Враг государства» занималась студия Touchstone Pictures, которая была закрыта в 2016 году. При бюджете $90 млн картина собрала в США $111,5 млн, а в мире — $250,6 млн.

