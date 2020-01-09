Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал новое музыкальное видео с Кирнан Шипка, которое называется «Прямо в ад» (Straight to Hell). Ролик был опубликован 9 января на YouTube-канале компании.

Видео фактически представляет собой трейлер третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Netflix дал понять, что новые серии поклонники сериала смогут увидеть уже 24 января 2019 года.

Напомним, потоковый сервис показывает этот сериал с 26 октября 2018 года. В качестве шоураннера выступает драматург, сценарист и автор комиксов Роберто Агирре-Сакаса.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели автомобильного шоу The Grand Tour успокоили взволнованных фанатов