Москва, , 20:56 — REGNUM Телеканал НТВ начал работу над сериалом «Марлен». Главную роль пожилого и дотошного следователя Марлена Симонова в новом ироничном детективе сыграет известный комедийный актер Юрий Стоянов. Об этом сообщает агентство InterMedia.

По сюжету, неловкий следователь в старом пиджаке выведет на чистую воду некоторых ярких и влиятельных представителей шоу-бизнеса и артистической богемы, замешанных в сложных преступлениях. Как и знаменитый лейтенант Коломбо, Симонов прибегнет к нетривиальным способам выявления закоренелых нарушителей закона.

Также в сериале будут заняты артисты Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов и другие.

Первоначально будет готовиться 20 эпизодов сериала.