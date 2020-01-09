Сиэтл, США, , 20:20 — REGNUM Ведущие популярного The Grand Tour ответили на вопросы фанатов, которых озадачил факт того, что они пока смогли увидеть лишь один эпизод четвёртого сезона автомобильного шоу. Об этом 9 января сообщил портал Digital Spy.

Создатели сериала сообщили поклонникам, что в ближайшем будущем их ждёт ещё один «особенный выпуск».

«Мы закончили съемки (нового эпизода — ИА REGNUM) на Мадагаскаре. Нет, мы еще не знаем, когда он выйдет. Да, 4 сезон состоит из эпических событий. Нет, они не выходят еженедельно. Да, у нас будет больше информации в свое время», — написали они в публикации на Twitter-странице проекта.

Напомним, ведущими The Grand Tour являются Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Ранее (до марта 2015 года) все они являлись ведущими известного автомобильного шоу Top Gear на BBC. Они решили покинуть его после того, как у Кларксона возник серьёзный конфликт с одним из продюсеров.

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