Лондон, , 19:46 — REGNUM 8 января 2020 года выдающемуся британскому рок-музыканту, актеру, художнику Дэвиду Боуи исполнилось бы 73 года. Звукозаписывающий лейбл Parlophone Records в ознаменования этого дня объявил о выпуске двух альбомов с редкими или даже не издававшимися записями легендарного исполнителя. Об этом сообщает портал InterMedia.

Первым станет мини-альбом под названием «David Bowie Is It Any Wonder?». В него войдут шесть ранее не издававшихся треков. Лейбл уже выложил в сеть версию песни «The Man Who Sold the World», в которой кроме Боуи «отметились» Гейл Энн Дорси, Ривз Гэбрелс и Марк Плат. Другие треки любители смогут услышать по одному в неделю.

Также будет выпущен альбом «CHANGESNOWBOWIE», куда вошли музыкальные сессии, репетиции и выступления на юбилейной концерте Боуи в Мэдисон-Сквер Гарден. Он появится 18 апреля ограниченным тиражом на виниле и CD.