Лос-Анджелес, США, , 19:23 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть второй трейлер предстоящего кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ролик был опубликован 9 января на портале Comicbook.

https://twitter.com/ThePopcornDiet/status/1215304803829420032

Фанатам показали новые сцены картины, которую снимает режиссёр Кэти Янь. В будущем они увидят, как Харли Квинн (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейкие участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселеной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска (Юэн Макгрегор), являющийся врагом Бэтмена.

В России премьера фильма запланирована на 6 февраля 2020 года. В нём также снялись Джерни Смоллетт-Белл (Чёрная Канарейка), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Рози Перес (Рене Монтойя) и Элла Джей Баско (Кассандра Кейн).

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