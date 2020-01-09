Москва, , 19:03 — REGNUM 22 января в Санкт-Петербурге на площадке «Скороход» покажут премьеру перформанс-спектакля режиссера Ильи Мощицкого «Дуб Майкла Крейг Мартина», созданный «по новым правилам».

По сообщению портала Театр, сам Мощицкий выступит ведущим и режиссером, в то время как роли будет исполнять кто-то из зрительного зала. Спектакль, вдохновленный инсталляцией «Дуб» художника Майкла Крейг Мартина в галерее Тейт в Лондоне, предлагает рамки и обстоятельства, в которых действуют случайные персонажи.

Опираясь на опыт британского драматурга Тима Крауча и «Общества спектакля» Ги Дебора, Мощицкий предлагает участникам адаптироваться и преодолевать новые обстоятельства без предварительной подготовки, заучивания текстов и договоренности. При этом, по словам режиссера, перформер действует одновременно и в «театральной условности», и в нашей действительности.