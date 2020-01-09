Лос-Анджелес, США, , 18:53 — REGNUM Сцена смерти Железного Человека в кинокомиксе «Мстители» могла быть куда ужаснее той, которую в итоге режиссёры показали фанатам. Об этом 9 января сообщил портал Digital Spy.

Менеджер проекта фильма Мэтт Эйткен рассказал журналистам, что создателям картины дали богатый выбор вариантов смертей Тони Старка. В одном из них взрыв энергии Камней Бесконечности был направлен прямо в лицо героя.

Таким образом, зрители могли увидеть ужасную картину ранений, в частности, одно из глазных яблок Старка должно было просто «висеть на щеке». «Они не пошли на это», — добавил Эйткен.

Продюсер Джен Андердал в свою очередь пояснила, что руководству картины всегда представляют целый ряд образов: от ужасающих, до «лёгких». Таким бразом режиссёры и продюсеры могут сделать оптимальный выбор.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля 2019 года. В последней сцене финальной битвы Тони Старк умирает после того, как использует Перчатку Бесконечности.

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