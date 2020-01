Лос-Анджелес, США, , 18:33 — REGNUM Режиссёр и продюсер Сэм Рэйми признался во время интервью: он не ожидал, что его франшиза «Зловещие мертвецы» «продержится так долго». Об этом 9 января сообщил портал We Got This Covered.

Когда журналисты спросили его о том, когда он понял, что «Зловещие мертвецы» станут «шедевром», режиссёр ответил, что он никогда не думал о картине в таком ключе, и добавил, что он сам и другие создатели франшизы «просто пытались ворваться в бизнес», пробуя сделать «драйвовый» фильм.

«Никогда не было никаких ожиданий, кроме этого. Фильмы ужасов — это даже не то, что вы бы высоко оценили, если не говорить о «Кабинете доктора Калигари» или «Франкенштейне», — сказал Рэйми.

Напомним, первый короткометражный фильм франшизы «Зловещие мертвецы» вышел ещё в 1978 году, картина получила название «В лесах». После того, как Сэм Рэйми увидел реакцию зрителей, он решил снял полнометражную картину.

