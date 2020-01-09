Москва, , 17:59 — REGNUM 18 января в Центральном доме Кино в Москве состоится премьерный показ киноверсии оперы Пуччини «Турандот» в постановке режиссера Роберта Уилсона.

По сообщению портала Театр, премьера самого спектакля прошла в декабре 2018 года в Teatro Real в Мадриде. Московские зрители смогут увидеть киноверсию работы Уилсона в рамках проекта Opera HD.

«Турнадот» критики называют ожидаемым и совершенно необычным явлением. С одной стороны, выбор оперы Пуччини был предсказуем после успеха Уилсона с «Мадам Баттерфляй». С другой стороны, вся композиция спектакля решена не в традиционном синем цвете, а в «агрессивном красном». В любом случае, неизменным осталась гипнотическая сила образов, представленных режиссером.