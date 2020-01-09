Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM В четвёртом сезоне сериала «Очень странные дела» у «русских» могут появиться свои дети с даром, подобных тому, которым обладает Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Об этом 9 января сообщил портал Screen Rant.

На подобные мысли редакцию издания натолкнули короткие комиксы Stranger Things: SIX, в которых рассказывается об истории других подопытных доктора Мартина Бреннера (Мэттью Модайн), в частности, о девочке по имени Франсин. Учёный сообщает ей, что в мире существуют другие учреждения, подобные тому, которое проводило опыты над детьми в Хокинсе. Некоторые поклонники после прочтения комиксов сделали вывод о том, что Бреннер на самом деле может быть предателем.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» должны стартовать уже зимой 2020 года. Стало также известно, что в нём будет восемь эпизодов, которые выйдут не летом 2020 года, а позже, поскольку окончание съёмочного процесса запланировано на август.

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