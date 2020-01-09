Москва, , 17:28 — REGNUM Пресс-служба московского театра «Современник» сообщила, что 9 января труппе был представлен новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. Это сделал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Ранее Виктор Рыжаков возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда. Он является лауреатом премий «Золотая маска» и имени С.К. Станиславского, почти двадцать лет преподает в Школе-студии МХАТ.

Напомним, что в конце декабря в возрасте 86 лет скончалась легендарный основатель и руководитель театра «Современник» Галина Волчек.