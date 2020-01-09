Лондон, , 17:11 — REGNUM Подразделение телеканала BBC Natural History выпустит документальный сериал, посвящённый существам из мира франшизы «Фантастические твари». Об этом 9 января сообщил портал Comicbook.

Шоу получит название «Фантастические твари: естественная история», вести его будет известный актёр и продюсер Стивен Фрай. Ожидается, что первый эпизод выйдет в 2020 году. Создатели сериала будут исследовать «происхождение и историю мифических существ и фантастических зверей» из мира, созданого писательницей Джоан Роулинг.

Напомним, третья часть фильма «Фантастические твари и где они обитают» выйдет на экраны 12 ноября 2021 года, снимает картину режиссёр Дэвид Йейтс. Стивен Фрай известен зрителям по ролям в британских комедийных сериалах, в том числе в шоу «Дживс и Вустер», в котором в качестве его партнёра выступил Хью Лори.

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