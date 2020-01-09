Москва, , 17:40 — REGNUM Свидетельства древней стоянки рыбаков были обнаружены в Китайгородском проезде в центре Москвы. Об этом 9 января сообщило агентство «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексея Емельянова.

С ноября 2019 года на территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде ведутся археологические работы. Всего специалисты обнаружили более 900 артефактов XII—XX веков. Среди них «косметические банки, подковы, печные изразцы, пули, наконечник стрел, нательные кресты и другие предметы», — цитирует издание слова Емельянова.

К началу 2020 года археологи дошли до более ранних слоёв, и найденные там объекты (керамические фрагменты) могут свидетельствовать о том, что в древние времена в Китайгородском проезде была стоянка рыбаков. Специалистам предстоит изучить эту версию.