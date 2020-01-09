Москва, , 16:47 — REGNUM Московский театр имени Евгения Вахтангова готовится к первой премьере нового 2020 года — режиссер Михаил Станкевич 18 февраля покажет спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана «Седьмая печать».

По сообщению портала «Театрал», на Новой сцене будут представлен рассказ-размышление об отношениях человека со смертью и поисках бога. В философской притче от автора знаменитой «Земляничной поляны» рассказывается о рыцаре, вернувшемся из крестового похода и все еще желающем «знать, а не верить».

В истории, наполненной религиозным символизмом, рыцарь играет в шахматы с самой смертью, попутно решая вопрос о том, ради чего стоит жить. Над этой проблемой создатели спектакля предлагают поразмыслить всем зрителям.

В ролях — Юрий Цокуров, Валерий Ушаков, Павел Юдин, Денис Самойлов и другие.