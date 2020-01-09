Анкара, , 16:20 — REGNUM 17 января состоится мировая премьера фильма «Турки идут: меч справедливости». Картина является самой ожидаемой премьерой со времен масштабного полотна «Великолепный век». Об этом сообщает издание «РусТуркей».Промо-ролик исторической драмы за пять дней «прокрутки» в сети уже посмотрели более 20 миллионов человек. Сам же фильм выйдет одновременно в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Австралии, Японии, Южной Корее, Великобритании, Германии, Франции, Голландии, Италии, России, Южной Африке, Индии, Индонезии, Малазии, Катаре, Азербайджане, Казахстане и других странах.

Сюжет картины построен вокруг битвы на Косовом поле, которая состоялась 15 июня 1389 году. Тогда армии турков-османов разгромила объединенные войска сербских феодалов и Боснийского королевства.

Режиссер картины Мехмет Боздаг, уже известный по лентам «Воскресший Эртугрул» и «Основание Осман».

В главных ролях популярные турецкие артисты Серай Кая, Эрен Вурдем, Эмре Кывылджым, Левент Оздилек и другие актеры.