Москва, , 15:46 — REGNUM 13 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится музыкальный фестиваль «Чартова дюжина». Организаторы — «Наше радио» объявили имена артистов, которые примут участие в грандиозном концерте. Об этом сообщает портал Intermedia.

Перед фанатами отечественного рока и попсы выступят уже хорошо известные коллективы и исполнители — «Чиж и Ко», «Пикник», Вадим Самойлов, «Горшенев», «Заточка» и «25/17» и другие.

Хедлайнером музыкального форма выступит патриарх рок-сцены — группа «Алиса».

Как отмечают организаторы, «легендарный фестиваль подведёт итоги всех достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит на одной сцене как мэтров жанра, так и ярких молодых исполнителей, покоривших вершины одноименного хит-парада в 2019 году».

Во время концерта будет проходить награждение лауреатов в 13 категориях.