Штат Калифорния, США, , 14:22 — REGNUM Популярный канадский певец Джастин Бибер решил обнародовать свое «таинственное заболевание». Дело в том, что уже довольно долго в различных источниках рассказывается об увлечении исполнителя различными наркотическими веществами.

Певец заявил в Instagram, что борется с болезнью Лайма. «У меня диагностировали болезнь Лайма, а еще хронический мононуклеоз, который повлиял на мою кожу, работу мозга, силы и здоровье в целом», — с горечью подчеркнул он. Также Бибер обещал своим фанатам рассказать о своей борьбе с недугом в в документальном сериале о себе, который вскоре появится на его YouTube-канале.

Болезнь Лайма (боррелиоз) — инфекционное заболевание, передаваемое через укус клеща. Если не провести тщательное медицинское лечение, оно может привести к смерти или инвалидности. Во время болезни наблюдаются жар, сильные головные боли, усталость и кожная сыпь.