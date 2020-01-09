Волгоград, 9 января 2020, 13:38 — REGNUM Отдельную государственную программу по созданию исторических и культурных центров развития на всей территории региона разработают в Волгоградской области. Об этом стало известно 9 января по итогам оперативного совещания у губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, жители региона поддержали масштабное благоустройство и освещение территорий, создание современных общественных пространств, спортивных объектов. Работа по формированию новых исторических и культурных центров будет продолжена, чтобы на ещё «более качественном уровне закрепиться в статусе одного из современных культурных, исторических и туристических центров России». Для этих целей в регионе создадут специальную государственную программу.
За время новогодних праздников, губернатор с рабочими поездками посетил в Волгограде планетарий, Театр юного зрителя, музей ИЗО имени Ильи Машкова, казачий театр.