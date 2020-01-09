Волгоград, , 13:38 — REGNUM Отдельную государственную программу по созданию исторических и культурных центров развития на всей территории региона разработают в Волгоградской области. Об этом стало известно 9 января по итогам оперативного совещания у губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, жители региона поддержали масштабное благоустройство и освещение территорий, создание современных общественных пространств, спортивных объектов. Работа по формированию новых исторических и культурных центров будет продолжена, чтобы на ещё «более качественном уровне закрепиться в статусе одного из современных культурных, исторических и туристических центров России». Для этих целей в регионе создадут специальную государственную программу.

«Именно поэтому так важно не упустить время и продолжить более активную работу по созданию исторических и культурных центров развития на всей территории Волгоградской области в рамках отдельной государственной программы. По итогам встреч с жителями мною был дан целый ряд поручений по дальнейшему развитию учреждений культуры и созданию на их основе новых современных центров развития. Прошу проработанные предложения по формированию отдельной государственной программы представить до конца 1 квартала текущего года», — поставил задачу губернатор.

За время новогодних праздников, губернатор с рабочими поездками посетил в Волгограде планетарий, Театр юного зрителя, музей ИЗО имени Ильи Машкова, казачий театр.