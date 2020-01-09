Москва, , 13:33 — REGNUM 12 января в Светлановском зале Международного Дома музыки откроется X Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

В первый день прозвучит «Рождественская оратория» митрополита Илариона в исполнении Московского Синодального хора, большого хора «Мастера хорового пения», Хора мальчиков Московского хорового училища имени А. В. Свешникова, а также Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

Концерт 14 января будет посвящен шедеврам духовной музыки барокко, а 16 января Хор Московского Сретенского монастыря представит сочинение Георгия Свиридова «Песнопения и молитвы».

Также в программе фестиваля выступление мужского хора Санкт-Петербургского Подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь, хора Храма святого Николая Чудотворца болгарского города Стара-Загора, хора мальчиков монастыря Монсеррат из Испании.

Завершится форум духовной музыки исполнением Большой мессы Вольфганга Амадея Моцарта.