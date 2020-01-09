Лондон, , 13:03 — REGNUM «Фантастические твари: естественная история» — так предположительно будет называться новое телевизионное шоу. Понятно, что главными героями выступят знаменитые волшебные животные из фильма, снятого по произведениям Джоан Роулинг. Об этом сообщает одно из ведущих изданий в мире шоу-бизнеса Variety. Вести познавательно-развлекательную программу будет известный британский актер и писатель Стивен Фрай.

Создатели подчеркивают, что на самом деле, на фоне завораживающих историй о мифических существах будет рассказываться о реальных животных, живущих на земле — просто люди не знают их удивительных возможностей. Проект организуется совместно с Музеем естественной истории Лондона, который в свою очередь готовит выставку «Фантастические твари: чудо природы».