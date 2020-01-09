Сеул, , 13:00 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей общественно-благотворительной организации Великобритании.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента представлена в четырёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм».

Отмечается, что «Паразиты» поборется за звание «Лучший фильм"с «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

А в номинации «Лучший неанглоязычный фильм» — с «Прощание» Лулу Ванга, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Портрет дамы в огне» Селин Скиаммы и «Для Самы» Ваад аль-Хатиба.

Отметим, что в 2018 году награды Британской академии кино и телевизионных искусств был удостоен фильм южнокорейского режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка».