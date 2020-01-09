Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», который предполагает выделение бонусных участков за восстановление объектов культурного наследия (ОКН). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Участки для строительства смогут получить юридические лица, которые проводят работы по ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования, капитальному ремонту или реконструкции ОКН. При этом стоимость работ не должна быть меньше рыночной цены предоставляемого земельного участка.

Вопрос о выделении участков будет рассмотрен в случае наличия соглашения инвестора с правительством региона об обязательствах по работам с ОКН.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе все ОКН планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет праздноваться в 2021 году. В ноябре было принято решение о субсидировании работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия.