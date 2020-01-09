Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Александровском дворце музея-заповедника «Царское Село» в 2020 году будет открыт мемориальный музей императорского рода Романовых: экспозиция расскажет о частной, домашней жизни российских правителей от Екатерины II Великой до Николая II. Окончательно реставрация Александровского дворца — любимой резиденции последнего русского царя — завершится в 2022 году. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Как рассказала в интервью ТАСС директор музея Ольга Таратынова, дворец впервые будет открыт публике с 1990-х годов, когда его показывали частично. Как единая композиция, посвященная Романовым, здание предстанет впервые. Летом откроются восемь залов Николая II и Александры Федоровны, а к концу года — вся левая сторона дворца.

Газета «Культура» напоминает, что Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1918 года дворец стал музеем, затем в нем размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом. В 1951 году здание передали Военно-морскому флоту СССР, а дворцовую коллекцию — в Павловский музей. В 2009 году дворец был передан в ведение государственного музея-заповедника «Царское Село».