Владикавказ, , 12:04 — REGNUM В Северной Осетии открыт после реставрации Художественный музей имени Махарбека Туганова. Масштабные реставрационные работы в здании, построенном в 1903 году, были проведены благодаря меценату, бизнесмену Владимиру Гуриеву, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе главы республики.

Музей располагается в доме, построенном по проекту архитектора Ивана Рябикина, и является памятником федерального значения. На необходимость его реставрации предприниматель Гуриев обратил внимание, посетив здание в 2017 году. Спустя два года, к 80-летию, обновленный музей открыл свои двери для посетителей.

Были отреставрированы фасад здания, залы, расположенные на первом этаже. Выложены из натурального камня, добытого в Красноярском крае, полы, смонтированы системы видеонаблюдения, вентиляции и охранно-пожарной сигнализации.

В ходе торжественной церемонии открытия музея после реставрации глава республики Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Гуриева за помощь в сохранении для жителей республики и гостей уникального памятника архитектуры.