Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области открылся выставочный павильон советской мототехники. Экспозиция «Гараж СССР. Ретромототехника» обустроена в доме-музее В. И. Ленина, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ульяновского губернатора.

В музее ретротехники Ulgov.ru

Новый проект Ленинского мемориала представляет собой экспозиционный зал и многофункциональную культурно-просветительскую зону. Цель музейной экспозиции — популяризация научно-технических достижений СССР.

Организаторы отмечают, что на выставке представлены «наиболее редкие и уникальные примеры советской ретромототехники, мотоциклы стран варшавского договора и техника времён Великой Отечественной войны». В числе экспонатов — мотоциклы «Тула-200», «Вятка-150М», ИЖ-56, ИЖ-49, «Восход 3 М», К-175, К-55, «Иж-Юпитер 5», «Минск-3», мопеды, модели с коляской, образцы военной мототехники, а также автомобиль «Волга

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение о передаче в выставочную коллекцию автомобиля представительского класса советского периода «Чайка».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Ульяновске открыли музей памяти ликвидаторов атомных аварий и катастроф, приучив его создание к 33-летию со дня строительства защитного сооружения «Укрытие», изолирующего от излучения после катастрофы в Чернобыле.

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